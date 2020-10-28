البرلمان يكشف تفاصيل اجتماعه مع كادر وزارة المالية بشأن دفع الرواتب

2020/10/28 | 17:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عقدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، اجتماعا مع كادر وزارة المالية ولجان برلمانية اخرى، لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المقدم من قبل الحكومة، نظرا لتأخر ارسال قانون الموازنة لعام 2020 واستمرار اسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم (28 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان مداخلات اعضاء اللجنة المالية انصبت خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة بشأن بنود قانون تمويل العجز المالي والفقرات والارقام الواردة فيه، فضلا عن مطالبة اللجنة من كادر وزارة المالية بتقديم توضيحات بشكل شفاف بشأن مبلغ الاقتراض الذي تراه اللجنة المالية مبالغ فيه نظرا لما تم صرفه من قبل الحكومة من نفقات مالية لغاية 31/8/2020 .

واكد رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، ان "مسؤولية الحكومة هي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات شبكة الرعاية الاجتماعية ودفعها بالوقت المحدد دون تأخير لكن في الوقت ذاته عدم الارتكاز على سياسة الاقتراض التي تمثل خطرا كبيرا على الوضع الاقتصادي للبلد وتهدد مستقبل الاجيال القادمة، كما يمثل مخالفة صريحة لقانون الادارة المالية لسنة 2019".

وبين الجبوري ان "اللجنة المالية قدمت سابقا الكثير من الحلول والخطوات الاصلاحية للحكومة من شأنها ان تعظم ايرادات الدولة غير النفطية وتوقف عملية الهدر في المال العام كان بالامكان ان تجنب البلد الوقوع في هكذا ازمات مالية خانقه مثل اتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية واجراء حصر لاعداد الموظفين في الدولة عبر اتباع نظام بايومتري لكل موظف، فضلا عن جباية الكهرباء واعادة النظر بمزاد بيع العملة ".

ووجهت اللجنة المالية كتابا الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون، كونه يحمل الدولة اعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي و ليتسنى التركيز على الاصلاحات الاقتصادية المنشودة.

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