رئاسة البرلمان: قانون مكافحة الجرائم الالكترونية سيكون 'الافضل عالميا'

2020/10/28 | 17:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء ، ان قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وبعد التعديلات الكبيرة سيكون القانون الافضل عالميا، وسيكون المواطن العراقي هو المستفيد الاول والاخير منه.

وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم (28 تشرين الأول 2020) إن "ذلك جاء خلال الورشة المشتركة التي نظمتها لجنة والامن والدفاع النيابية برئاسة النائب محمد رضا وحضور الكادر المتقدم في جهاز الامن الوطني ، لبحث بنود مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية".

وأضاف الكعبي ان "هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع وكافة اللجان ذات العلاقة حرصت ومنذ ما يقارب العام والنصف على اعادة صياغة كافة بنود مسودة القانون الذي ارسل من قبل الحكومة آنذاك وكان قد كتب بصيغة شخصها الجميع على انها غير ملبية للطموح، ومن هنا بدأ مجلس النواب بعقد الورش والاجتماعات واللقاءات والندوات داخل وخارج العراق بحضور كافة الجهات بما فيها الاكاديميين والاتحادات والنقابات بهدف الاستماع لآرائهم وتضمينها للقانون ليخرج بصيغة مثالية والافضل عالميا".

وجرى خلال الورشة "الاستماع الى اهم ملاحظات خبراء جهاز الامن الوطني وبيان مدى امكانية اضافتها او تطبيقها، تمهيدا لبدء مرحلة انضاج القانون بشكله النهائي وتضمينه مقترحات الجهات ذات العلاقة الاخرى، ومن ثم ادراجه ضمن جدول اعمال المجلس والتصويت عليه خلال المرحلة المقبلة".

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