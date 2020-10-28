الحلبوسي: رسالة الإسلام تفرض على جميع المنصفين احترامها وتقديرها

2020/10/28 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن رسالة الإسلام تحمِّلُ المسلمين قبل غيرهم مسؤولية حمايتها وصونها والالتزام بمبادئها وتفرض على جميع المنصفين احترامها وتقديرها.

وقال الحلبوسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أتقدّم بالتهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا العراقي والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً المولى الكريم أن يديم مشاعر البهجة والأفراح، وأن يحفظ بلدنا وسائر بلدان العالم، ويمنَّ على الجميع بالسلام والأمان".

وأضاف أن "رسالة الإسلام التي جاء بها الرسول الكريم والمتمثلة بالعدل والتسامح والسلام والإنسانية، تحمِّلُ المسلمين قبل غيرهم مسؤولية حمايتها وصونها والالتزام بمبادئها العظيمة، وتفرض على جميع المنصفين احترامها وتقديرها".

ولفت الحلبوسي إلى أن "ما حدث قبل أيام من إساءة بالغة وتجاوز من قبل الرئاسة الفرنسية بحق نبي الرحمة والإنسانية هو محلُّ أسف بالغ ويستلزم التصويب وإعادة النظر"، لافتاً إلى أن "جرائم الانتقام والقتل بحجة الدفاع عن الإسلام لا تقلُّ في إساءتها لصورة الإسلام ونبيّه ومبادئه السمحة".

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