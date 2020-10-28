مجلس وزراء كردستان يصوت على جملة من القرارات

2020/10/28 | 17:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، الاربعاء، الجهود الدولية لمحاكمة مجرمي داعش ومنهاج حقوق وامتيازات السجناء والموقوفين السياسيين وورثة الشهداء والمؤنفلين، وذلك خلال جلسته الإعتيادية التي عقدها اليوم.



وذكر بيان للمجلس تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الأول 2020)، أنه "في مستهل الاجتماع، قدم وزير الداخلية ريبر احمد تقريراً خاصاً عن ملف تصنيف جرائم تنظيم داعش الإرهابي كإبادة جماعية (جينوسايد) وجهود فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد)، وبعد التباحث وتبادل الآراء، صوّت مجلس الوزراء على جملة من المقترحات والقرارات الخاصة بهذا الشأن".

واضاف، "وفي فقرة أخرى من الاجتماع، عرض وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبد الله حاجي محمود مسودة مشروع تتضمن منهاجين، يتعلق أحدهما بامتيازات السجناء والموقوفين السياسيين في إقليم كوردستان، بينما يختص المنهاج الثاني في تحديد حقوق وامتيازات ورثة الشهداء والمؤنفلين".

وتابع، "في الوقت الذي شدد فيه مجلس الوزراء على ضمان حقوق وامتيازات أسر الشهداء والمؤنفلين المبجلة، وتقدير نضال الشهداء الأجلاء الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الشعب والوطن، وكذلك نضال السجناء السياسيين، فقد وجّه وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بمواصلة عملية الإصلاحات في قوائم أسماء الحاصلين على حقوق وامتيازات بغير حق، مع التأكيد على صيانة حقوق وامتيازات المستحقين".

و صادق المجلس من حيث المبدأ بحسب البيان، "على المنهاجين مع مراعاة الملاحظات التي عُرضت في الاجتماع، بهدف تحسين معيشة وحياة ذوي الشهداء والسجناء والموقوفين السياسيين وحماية حقوقهم".

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