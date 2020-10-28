محدث..أسعار الذهب تفقد 35 دولاراً عالمياً مع قوة العملة الأمريكية

2020/10/28 | 17:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 35 دولاراً خلال جلسة اليوم الأربعاء، مع قوة العملة الأمريكية وسط تضاؤل احتمالات إقرار حزمة التحفيز قبل الانتخابات

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