ذكرى أحداث الاستفتاء الكردي تعيد خلاف العبادي وبارزاني إلى الواجهة

2020/10/28 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت ذكرى أحداث الاستفتاء الكردي

الذي أُجري في عام 2017، وحاولت به سلطات

إقليم كردستان، الانفصال عن العراق،

الخلاف بين رئيس الوزراء الأسبق، حيدر

العبادي، ورئيس الحزب الديمقراطي

الكردستاني، مسعود بارز

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