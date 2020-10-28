الرافدين يقرر تحويل أقساط السلف والقروض للموظف على راتبه التقاعدي بشرط

2020/10/28 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مصرف الرافدين، الأربعاء، تحويل

اقساط السلف والقروض التي يتم منحها

للموظف على راتبه التقاعدي عند احالته

للتقاعد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان،

انه "عند احالة الموظف على التقاعد

وبذمته سلف ا

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