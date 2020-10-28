السجن 5 أعوام وغرامة مالية بحق مدان بالمخدرات في ذي قار

2020/10/28 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم

الأربعاء، حكما بالسجن لـ 5 سنوات وشهر

لمدان يبلغ من العمر 27 عاما بتهمة

المتاجرة بالمواد المخدرة.

وذكر إعلام شرطة ذي قار في بيان، إن

"محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكما

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