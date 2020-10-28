الكاظمي بمناسبة المولد النبوي: العراق يحتاج للتحلي بقيم الرسول الأعظم للعبور من الأزمات

2020/10/28 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عزمه بناء دولة قوية وعادلة لا تفرق بين أبنائها بسبب دين أو مذهب أو قومية، ولا تخضع للمتطرفين.

ودعا خلال حضوره الاحتفال المركزي الذي أقامه ديوان الوقف السني، بمناسبة المولد النبوي الى الابتعاد عن التطرف الذي حاول أصحاب النفوس الضعيفة إقحامه على العراق بأسماء متعددة، ودعا الى الاعتماد على إمكانيات العراق لصنع الأمل والمستقبل.

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