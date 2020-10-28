بعبارة واحدة.. بنزيما يعقب على

2020/10/28 | 17:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} رد الفرنسي كريم بنزيما، بشكل "مستفز" على اتهامه بتحريض مواطنه وزميله فيرلاند ميندي، بعدم تمرير الكرة لزميلهما البرازيلي فينيسيوس، في مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ.

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