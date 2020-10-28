الحلبوسي: جرائم الانتقام بحجة الدفاع عن الإسلام لا تقلُّ في إساءتها لصورة الإسلام ونبيّه

2020/10/28 | 17:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الشعب العراقي والامتين العربية والاسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف.

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