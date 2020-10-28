مصدر نيابي يكشف أخر نتائج الحوارات النيابية بشأن ملف الدوائر المتعددة في كركوك

2020/10/28 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، عن أخر نتائج الحوارات البرلمانية بشأن ملف الدوائر المتعددة في محافظة كركوك.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب يشهد حاليا اجتماعات ونقاشات بين القوى السياسية واللجنة القانونية النيابية لغرض الوصول إلى أتفاق نهائي بخصوص الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك"، مبينا أنه "لغاية الآن لا يوجد اتفاق والخلافات مازالت قائمة".

وكشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور، أمس الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، عن اجتماع مرتقب بين مكونات كركوك حول الدوائر المتعددة.

وقالت غفور، في تصريح صحفي، إن "الاتحاد الوطني يرفض استثناء كركوك من قرار الدوائر المتعددة الذي شمل باقي المحافظات واضافت ان النقطة الرئيسة في عدم التوافق تتمثل بالكثافة السكانية او العدد السكاني في مناطق المحافظة".

وأضافت، أنه "من المقرر عقد اجتماع ظهر اليوم بين مكونات محافظة كركوك بهدف الوصول الى اتفاق حول الدوائر الانتخابية قبل انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة عصر اليوم".

وأوضحت غفور، انه "وفي حال التجميع على شرق المحافظة وغرب والمنطقة الجنوبية الغربية سيكون هناك 3 دوائر انتخابية دائرة كردية في شرق المحافظة وفي جنوب غرب المحافظة دائرة صرف عربية ودائرة في الوسط تكون مختلطة".

وأشارت إلى، ان "هناك مشكلة بالتوزيع حيث يتم الاعتماد على النسبة السكانية ولايوجد توافق من المكون التركماني حول هذا الموضوع"، مجددة ان "الاتحاد لايريد استثناء لكركوك بما ان هناك معيار ثابت في جميع المحافظات".

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