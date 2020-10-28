تهور كريستيانو رونالدو على انستجرام بسبب كورونا

2020/10/28 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

صدم كريستيانو رونالدو المتابعين وذلك بعد أن نشر منشوراً يطمئنهم به على صحته وعلى شعوره المتفائل بشان مباراة يوفنتوس ضد برشلونة مساء اليوم..



حيث ترك تعليقاً مثيراً للجدل.

سيغيب نجم يوفنتوس عن القمة الأوروبية بسبب ظهور مسحة سلبية جديدة من كوفيد-19 وهذا يعني عدم السماح له بمواجهة رفاق ليونيل ميسي في المباراة التي تم انتظارها كثيراً.

وغامر صاروخ ماديرا بتعليق كان يمكن تجنبه وخصوصاً مع زيادة معدلات الإصابة بوباء فيروس كورونا من جديد حيث قام بالاستهزاء باختيار PCR الخاص بالفيروس.

وكتب البرتغالي أن اختبار PCR هو هراء، وكتب تلك الكلمة بأحرف كبيرة ليعبر عن إحباطه من تأكيد إيجابية اختباره وعدم تعافيه من فيروس كورونا إلى الآن.

يملك النجم البرتغالي الشهير ما يقرب من 241 مليون متابعاً على حسابه بشبكة انستاجرام للتواصل الاجتماعي، ويملك النجم صاحب الـ35 عاماً الكثير من المؤيدين حول العالم والذين كانوا يحلمون بمواجهة خاصة ضد ليونيل ميسي الليلة.

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