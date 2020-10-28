رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب العراقي والامتين العربية والاسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

2020/10/28 | 17:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا /هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الشعب العراقي والامتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وذكر بيان للمكتب الاعلامي للحلبوسي، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه " بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، اتقدّم بالتهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا العراقي والأمتين العربية والاسلامية، سائلاً المولى الكريم أن يديم مشاعر البهجة والأفراح، وأن يحفظ بلدنا وسائر بلدان العالم، ويمنَّ على الجميع بالسلام والامان ".وقال الحلبوسي:" ان رسالة الاسلام ، التي جاء بها الرسول الكريم والمتمثلة بالعدل والتسامح والسلام والانسانية، تحمِّلُ المسلمين قبل غيرهم مسؤولية حمايتها وصونها والالتزام بمبادئها العظيمة، وتفرض على كلِّ المنصفين احترامها وتقديرها".وأضاف" إن ما حدث قبل أيام من إساءة بالغة وتجاوز من قبل الرئاسة الفرنسية بحق نبي الرحمة والإنسانية هو محلُّ أسف بالغ و يستلزم التصويب وإعادة النظر، كما لا يفوتنا أن نؤكد أن جرائم الانتقام والقتل بحجة الدفاع عن الإسلام لا تقلُّ في إساءتها لصورة الإسلام ونبيّه ومبادئه السمحة"./انتهى ح

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