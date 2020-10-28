مصرع وجرح ستة اشخاص في حادث سير في ديالى

2020/10/28 | 17:39 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / لقي / 4 / اشخاص مصرعهم وجرح اثنان آخران في حادث سير على طريق رئيس شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اربعة اشخاص ، بينهم موظف في صحة ديالى ، لقوا مصرعهم ، وجرح اثنان اخران في حادث سير ناجم عن تصادم مركبتين على الطريق الرابط بين جلولاء و قره تبه شمال شرق بعقوبة ".واضاف :" ان الحادث المروع كان بسبب السرعة العالية وعدم الانتباه"./انتهى

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