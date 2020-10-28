بالوثيقة.. مدير عام في الرصافة الثانية يدعو المدرسين لعدم الالتحاق بدورة لـ “اللغة الفرنسية”

2020/10/28 | 17:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا مدير شؤون المناهج في تربية الرصافة الثانية وسام جواد كاظم، اليوم الأربعاء، المدرسين إلى عدم الالتحاق بدورة لـ” اللغة الفرنسية” التي تشرف عليها السفارة الفرنسية في بغداد، فيما عزا دعوته إلى “نصرة رسول الله”.

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