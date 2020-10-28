2020/10/28 | 18:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. أول حالة اشتباه بكورونا لأحد الحيوانات في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. أول حالة اشتباه بكورونا لأحد الحيوانات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).