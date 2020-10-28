للموظفات فقط.. فتح باب التقديم الى معهد المهن الصحية العالي في الانبار {وثيقة}

2020/10/28 | 18:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت دائرة صحة الانبار، عن فتح باب التقديم الى معهد المهن الصحية العالي في الانبار (للموظفات فقط ) للدراسة الصباحية للعام 2020-2021.

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