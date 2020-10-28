التوزيع الجغرافي لـ 419 إصابة بفيروس كورونا سُجلت اليوم في الرصافة

2020/10/28 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 419 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 169 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 419 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

- 169 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 13 حالة

قطاع النهروان 16 حالة

قطاع بغداد جديدة 29 حالة

قطاع البلديات الاول 12 حالة

قطاع البلديات الثاني 14 حالة

قطاع الصدر 25 حالة

قطاع الاعظمية 42 حالة

قطاع الشعب 18 حالة

- 250حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

•مدينة الصدر 67 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



حي طارق , الحميدية ,

الشعب 8 حالات محلة 317, 337,332 , 325, 345, 357 .316 .314 , 331

البلديات 9 حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 15 حالة محلة 505, 503, 506 , 508 , 502, 509, 504 ,المستنصرية

الامين 6 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743

بغداد جديدة 7حالات محلة 701 , 703 , 708.704

الزعفرانية 8 حالات محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,

الكرادة 21 حالة محلة 903, 905

, 302 , 310 , 314 , 311 ,

الاعظمية 8 حالات محلة, 314

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 5 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

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حي الزهراء6 حالات محلة , 757 , 759 , ,

حي النصر حالة واحدة , 773

الغدير حالة واحدة محلة 706

الحسينية 5 حالات محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات .

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

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714 , 712, 719, 718,710 زيونة 28 حالة محلة 716,

الغدير 3 حالات

السيدية 3 حالات

الدورة 3 حالات محلة 834

• شارع السعدون حالة واحدة محلة 101

• الجادرية 5 حالات محلة 923, 911

• الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321

• المشتل 3 حالات محلة 771, 767, 751,

• الصليخ 3 حالات محلة 304, 326,

• الحرية 3 حالات , 417 , 418

• حي القاهرة4 حالات محلة 311, 309, 313, 318

المدائن24 حالة محلة الوحدة, قرية الحرية .



الوردية

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 59869 توفي منهم 1351 للاسف فيما اكتسب الشفاء 53615 ومتبقي قيد العلاج 4903".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

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