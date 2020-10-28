العامري يزور مجلس ضحايا مجزرة

2020/10/28 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد مسؤول حكومي سابق في ديالى، الاربعاء، بان رئيس منظمة بدر هادي العامري زار مجلس عزاء ضحايا مجزرة الخيلانية في قضاء المقدادية شمال شرق المحافظة.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق( 45كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" رئيس منظمة بدر هادي العامري زار مجلس عزاء ضحايا مجزرة الخيلانية في قضاء المقدادية" لافتا الى انه "دعا الى فتح تحقيق عاجل في الاعتداء ومطاردة فلول خلايا داعش الارهابية في منطقة الخيلانية وانهاء اي فراغات في محيط قضاء المقدادية".واضاف التميمي،ان" العامري دعا الى وحدة الصف في مواجهة الارهاب الذي يحاول من خلال جرائمه البشعة شق الصفوف لافتا" الى ان العامري "دعا الجيش والشرطة والحشد الشعبي الى سرعة التحرك ازاء المناطق التي تنشط بها خلايا داعش واستئصالها وانهاء اي تهديد امني ضد المقدادية وبقية مدن ديالى".وكان 5 اشخاص قتلوا واصيب 4 اخريين في اعتداء ارهابي يوم امس في منطقة الخيلانية من بينهم شيخ قبيلة بني كعب في ديالى علي فضاله الكعبي

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