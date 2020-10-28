نائب عن سائرون يكشف عن شكل التحالفات الانتخابية في ظل القانون الجديد

2020/10/28 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف النائب عن تحالف سائرون علي اللامي، الأربعاء (28 تشرين الاول 2020)، عن شكل التحالفات الانتخابية الجديدة في ظل الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد.وقال اللامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانتخابات المقبلة، سوف تضمن للناخب الاختيار الصحيح والمناطقي، الذي يمثل المنطقة بشكل صحي، خصوصاً ان الترشيح سيكون فرديا، دون اللجوء الى القائمة او الى رئيس الكتلة".وبين انه "وفق القانون الجديد، سيكون هناك تحالفات سياسية بين عدد من القوى السياسية، من أجل خوض الانتخابات وترشيح شخصيات محددة، وحتى تجمع اصوات كافية لفوز مرشحيها، ويكون لكل كتلة فائز في كل منطقة، فالكثير من الكتل سوف تتحالف فيها بينها حتى تجمع الاصوات الكافية لفوز لشخصيات التي تريدها ان تكون في البرلمان المقبل".

وكان عضو "ائتلاف دولة القانون"، رسول أبو حسنة أكد، الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، أن هناك شبه اتفاق ما بين الأحزاب السياسية الحالية على الدخول في الانتخابات المبكرة على شكل تحالفات وائتلافات دون الدخول بشكل منفرد.

وقال أبو حسنة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الشخصيات المستقلة التي ربما ستصعد إلى مجلس النواب المقبل، غير قادرة على تشكيل كتلة سياسية أو الاتفاق على برنامج، بالتالي من المتوقع ذهابهم مع الكتل الكبيرة من أجل الحصول على الامتيازات".

وأضاف، أن "الأحزاب متفقة على العناصر التي ستطرحها في الانتخابات المقبلة"، لافتا إلى أن "أغلب القوى السياسية متفقة على أن لا تدخل منفردة في الانتخابات المبكرة وإنما تدخل في تحالفات وائتلافات".

وفي وقت سابق، حدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، موعد إجراء الانتخابات المبكرة في شهر حزيران من العام المقبل.

وصوت مجلس النواب، على قانون الانتخابات الجديد، باستنثاء فقرة الدوائر المتعددة، والتي حسمها الأسبوع الماضي، بعد تأجيل الدوائر لمحافظتي كركوك ونينوى.

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