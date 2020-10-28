الحـــداد: آلية توزيع المقاعد في كركوك يجب أن تضمن تمثيل المكونات بشكل متوازن

2020/10/28 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، اليوم الاربعاء، ان آلية توزيع المقاعد داخل الدوائر الإنتخابية في كركوك يجب أن تضمن تمثيل المكونات بشكل متوازن.

وقل بيان لمكتب الحداد تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، عقدت اليوم الأربعاء، إجتماعاً مع النواب عن محافظة كركوك بحضور نائبي الرئيس حسن الكعبي وبشير خليل الحداد ورؤساء الكتل”، مبينا انه “جرى مداولة ومناقشة التصويت على توزيع الدوائر الإنتخابية في كركوك إستكمالاً لقانون إنتخابات مجلس النواب القادم المدرج في جدول أعمال الجلسة المسائية لهذا اليوم”.

واكد الحداد، خلال الاجتماع، ان “آلية توزيع المقاعد داخل الدوائر الإنتخابية في كركوك يجب أن تضمن تمثيل المكونات بشكل متوازن، وأتمنى على كل الأطراف تقديم بعض التنازلات من أجل المصلحة الوطنية العليا وتحقيق مطالب الناخبين لإنجاح الإنتخابات القادمة وتأمين الإستقرار في عموم البلاد”.





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