رئاسة البرلمان: آلية توزيع المقاعد داخل الدوائر الإنتخابية في كركوك يجب أن تضمن تمثيل المكونات

2020/10/28 | 18:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء ، إجتماعاً مع السادة النواب عن محافظة كركوك بحضور نائبي الرئيس السيد حسن الكعبي والدكتور بشير خليل الحداد ورؤساء الكتل، وجرى مداولة ومناقشة التصويت على توزيع الدوائر الإنتخابية في كركوك إستكمالاً لقانون إنتخابات مجلس النواب القادم المدرج في جدول أعمال الجلسة المسائية لهذا اليوم.

الحداد أفاد في سياق الحديث بالقول : “آلية توزيع المقاعد داخل الدوائر الإنتخابية في كركوك يجب أن تضمن تمثيل المكونات بشكل متوازن، وأتمنى على كل الأطراف تقديم بعض التنازلات من أجل المصلحة الوطنية العليا وتحقيق مطالب الناخبين لإنجاح الإنتخابات القادمة وتأمين الإستقرار في عموم البلاد”.

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