الاتصالات تؤكد حاجتها لدعم البنك الدولي في مجال رسم السياسات وتقديم الخبرات التدريب

2020/10/28 | 18:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

اكدت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء ، حاجتها لدعم البنك الدولي في مجال رسم السياسات وتقديم الخبرات والتدريب للمهندسين والفنيين العراقيين في الوزارة في مجال التحول الرقمي الالكتروني .

وقال الوزارة في بيان تلقته / المعلومة/ ،انه “الوزارة عقدت اليوم مؤتمرها مع البنك الدولي ومن خلال دائرة تلفزيونية بحضور ممثل عن البنك الدولي في مكتب بغداد وسيم المقدادي “.

واضاف البيان ان” مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة ادم القريشي اناب عن الوزير ، والذي قام بدوره بتقديم شرح مفصل عن الخطة الخمسية لوزارة الاتصالات والتي تنوي الوزارة تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة “، مؤكدا حاجة الوزارة لدعم البنك الدولي في مجال رسم السياسات وتقديم الخبرات والتدريب للمهندسين والفنيين العراقيين في وزارة الاتصالات في مجال التحول الرقمي الالكتروني “.

واشار بحسب البيان الى ان” الوزارة ليست بحاجة للدعم المالي كون مشاريع الوزارة اغلبيتها مشاريع استثمارية طويلة الامد “.

وتابع البيان ان” خبير اقتصادي في الجوانب الرقمية من واشنطن جيروم بيزينا ومارولا حداد اختصاصية في البنى التحتية الرقمية ومنسق البنك الدولي لقطاع الاتصالات في العراق ابديا رغبة البنك الدولي في دعم جهود الحكومة العراقية في التحول نحو الحكومة الالكترونية وفتح افاق التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات التي يقع على عاتقها تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بالتحول الرقمي الالكتروني الخاص بوزارات ومؤسسات الدولة العراقية “.

ونوه البيان ان” الاجتماع حضره مدير مديرية البنى التحتية للاتصالات والمعلوماتية في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ياسر عامر”.

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