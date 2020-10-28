وزير العمل : سيتم اعادة مبلغ 43 مليار دينار من مصرف الرافدين

2020/10/28 | 18:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – كشف وزير العمل عادل الركابي، عن وجود أكثر من 43 مليار دينار مودعة لدى مصرف الرافدين.



وقال الركابي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ، “هنالك أكثر من 43 مليار دينار مودعة لدى مصرف الرافدين وهذا المبلغ لم يتسلمه مستحقوه من الإعانة الاجتماعية خلال الفترة الماضية”.



وأضاف وزير […]

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