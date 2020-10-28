العراق: انطلاق المرحلة الاولى من تنفيذ وتشغيل الهواتف الارضية والضوئية مطلع الأسبوع القادم

2020/10/28 | 18:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، انطلاق المرحلة الاولى من تنفيذ وتشغيل الهواتف الارضية والضوئية مطلع الاسبوع المقبل.

واوضح بيان للوزارة، انه ومن خلال الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية احدى شركات وزارة الاتصالات سيتم تنفيذ وتشغيل مشروع شبكة الالياف الضوئية للمنازل ال (FTTH) مطلع الأسبوع القادم كمرحلة اولى بملايين المشتركين موزعة على ستة عشر منطقة تمثل محافظات العراق عدا اقليم كردستان وستكون العاصمة بغداد مقسمة لمنطقتين كرخ ورصافة .

واضاف: انه ستؤمن هذه الخطوط خدمات الانترنت الفائق السرعة وكذلك خدمة الهاتف الارضي الصوتي والتطبيقات الحديثة والقنوات التلفزيونية المشفرة وقنوات سبورت الرياضية وسيكون باسعار تنافسية مقبولة بالنسبة للمواطن العراقي .

واوضح، انه من المؤمل انجاز المشروع خلال سنة واحدة ( للمرحلة الأولى )وسيتم الإعلان بالصحف العربية والأجنبية والقنصليات والملحقيات التجارية التابعة لسفارتنا .

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