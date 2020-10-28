اعتقال ارهابيين اثنين في نينوى

2020/10/28 | 18:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت امنية مشتركة القبض على اثنين من عناصر تنظيم داعش الارهابي في محافظة نينوى.

وذكر بيان لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة انه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، القت قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الاول التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب المحافظة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على اثنين من عناصر داعش الارهابي.

واضاف البيان، ان العنصرين الارهابيين ( ا ر ع م ) المكنى (معاوية ) و( م س ف ا ) المكنى ( عبدالاله ) كان يعملان بصفة مقاتل بما يسمى ( فرقة الفرقان / لواء ابي عبيدة بن الجراح) قبض عليهما في منطقة ( الرشيدية ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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