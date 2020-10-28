حلبجة.. انطلاق مهرجان الرمان الخميس

2020/10/28 | 18:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يوم غد الخميس، في حلبجة، مهرجان الرمان وفصل الخريف، للمنتوجات المحلية.

المهرجان سينطلق بحضور وزيرة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، بيكرد طالباني وبمشاركة جماهيرية واسعة.

مهرجان الرمان سينطلق في تمام الساعة الـ 10 من صباح يوم غد الخميس 29 ويستمر لمدة 3 ايام، وسط الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد.

PUKmedia خاص‌

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