قبل ساعات من مواجهة برشلونة... كريستيانو يصدم جماهيره بتعليق

2020/10/28 | 18:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سيغيب نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن القمة الأوروبية، مساء اليوم بين برشلونة ويوفنتوس بسبب ظهور مسحة سلبية جديدة من كوفيد-19 وهذا يعني عدم السماح له بمواجهة رفاق ليونيل ميسي في المباراة التي تم انتظارها كثيرا.

وصدم كريستيانو رونالدو المتابعين وذلك بعد أن نشر منشورا يطمئنهم به على صحته وعلى شعوره المتفائل بشان المباراة..



حيث ترك تعليقا مثيرا للجدل.

وغامر صاروخ ماديرا بتعليق كان يمكن تجنبه وخصوصا مع زيادة معدلات الإصابة بوباء فيروس كورونا من جديد حيث قام بالاستهزاء باختيار PCR الخاص بالفيروس.

وكتب البرتغالي أن اختبار PCR هو هراء، وكتب تلك الكلمة بأحرف كبيرة ليعبر عن إحباطه من تأكيد إيجابية اختباره وعدم تعافيه من فيروس كورونا إلى الآن.

ويملك النجم البرتغالي الشهير ما يقرب من 241 مليون متابعا على حسابه بشبكة انستاجرام للتواصل الاجتماعي، ويملك النجم صاحب الـ35 عاما الكثير من المؤيدين حول العالم والذين كانوا يحلمون بمواجهة خاصة ضد ليونيل ميسي الليلة.

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