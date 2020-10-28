العمليات المشتركة تبدأ تحقيقا في حادثة مقتل احد شيوخ المقدادية

2020/10/28 | 18:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت العمليات المشتركة، الاربعاء، ارسال لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب مقتل احد شيوخ العشائر و5 من بني كعب بمنطقة الخيلانية بقضاء المقدادية في ديالى.

وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح له، اليوم (28 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "عصابات داعش تعتمد على أسلوب الترهيب والتخويف وإرعاب المواطنين"، مبينا أن الجريمة التي وقعت بحق الشيخ فضاله و5 من بني كعب في المقدادية محاولة يائسة لعصابات داعش لإثبات وجودها، بانها تستطيع إرعاب المواطنين".

وكشف الخفاجي عن "إرسال لجنة عليا من قبل العمليات المشتركة لمعرفة الأسباب التي حدثت فيها الجريمة البشعة بحق الشيخ فضاله في قضاء المقدادية".





وأشار الى أن "القوات الأمنية شرعت بحملة تعقب بحثا عن منفذي الجريمة وإحاطة المنطقة بطوق أمني من أجل القضاء على الخلايا النائمة لداعش".

وكان محافظ ديالى مثنى التميمي قد قال أن الجريمة التي وقعت بحق الشيخ فضاله و 5 من بني كعب على أيدي داعش بالمقدادية محاولة لزعزعة الأمن في المحافظة، مؤكدا أن القوات الأمنية ستقتص من الجناة.

واوضح التميمي أن" العصابات التكفيرية قامت بقتل أحد الشيوخ أثناء تواجده في احدى المناطق الزراعية في المقدادية حيث تختبىء جرذان داعش ومن ثم قامت بتفخيخ جثته وبعد العثور على الجثة من قبل ذويه انفجرت عليهم ما أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير منهم".

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