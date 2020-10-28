لجنة انضباط التطبيعية توقف مدرب حراس نادي حيفا

2020/10/28 | 18:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

قررت لجنة الانضباط بالهيأة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معاقبة مدرب حراس مرمى نادي حيفا محمد عادل أحمد، بالإيقاف وعدم مرافقة فريقه لمدة ست مباريات، فضلاً عن غرامة مالية.

وذكرت الهيأة التطبيعية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية عقدت اجتماعها الاعتيادي في مقر اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، برئاسة علي والي ونائبه عدي اللامي، وعضوية كل من قيس الساعدي ونهاد كاظم البولاني، لمناقشة تقارير المشرفين على مباريات الدوري الممتاز وكأس العراق المحالة على اللجنة".

وأضافت، أن "اللجنة اتخذت قرارا بمعاقبة مدرب حراس مرمى نادي حيفا محمد عادل أحمد، بالإيقاف وعدم مرافقة فريقه لمدة ست مباريات، وغرامة مالية مقدارها أربعة ملايين دينار عراقي، وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة مع الإيقاف لمدة لا تزيد عن موسم كامل استناداً للمادة 1/51 من اللائحة الانضباطية".

وأضافت الهيأة التطبيعية، أنه "بناء على اعتراض نادي الجماهير، ولغرض وصول تقرير المشرف والحكم، قررت اللجنة استدعاء اللاعبين اللذين يحملان الرقم "9" و "16" من نادي القرنة يوم الأحد الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر الاتحاد، وفي حالة عدم الحضور ستتخذ اللجنة القرار المناسب بحقهم".

وأشارت إلى أن اللجنة قررت استدعاء السيد علي زغير، عضو إدارة نادي القوة الجوية، على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التلفزيونية، وحضوره أمام اللجنة يوم الأحد الساعة الواحدة ظهراَ الموافق 2020/11/1".

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