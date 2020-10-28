قطاع الأعظمية في الصدارة.. صحة الرصافة توزع إصاباتها الجديدة

2020/10/28 | 18:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الاربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناسط نسخة منه، (28 تشرين الأول 2020)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

169 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 13 حالة

قطاع النهروان 16 حالة

قطاع بغداد جديدة 29 حالة

قطاع البلديات الاول 12 حالة

قطاع البلديات الثاني 14 حالة

قطاع الصدر 25 حالة

قطاع الاعظمية 42 حالة

قطاع الشعب 18 حالة

250 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

واضاف، أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 59869 توفي منهم 1351، ومتبقي قيد العلاج 4903".

وتابع، ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 520 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا"، مبينا أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 53515 حالة شفاء".

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