2020/10/28 | 18:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، الأربعاء، إجتماعاً مع نواب محافظة كركوك، لبحث آلية توزيع المقاعد داخل الدوائر الانتخابية.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الأول 2020)، إن "الاجتماع عقد بحضور نائبي الرئيس حسن الكعبي وبشير خليل الحداد ورؤساء الكتل، وجرى مداولة ومناقشة التصويت على توزيع الدوائر الإنتخابية في كركوك استكمالاً لقانون إنتخابات مجلس النواب القادم المدرج في جدول أعمال الجلسة المسائية لهذا اليوم".

وقال الحداد وفقا للبيان، إن "آلية توزيع المقاعد داخل الدوائر الإنتخابية في كركوك يجب أن تضمن تمثيل المكونات بشكل متوازن، وأتمنى على كل الأطراف تقديم بعض التنازلات من أجل المصلحة الوطنية العليا وتحقيق مطالب الناخبين لإنجاح الإنتخابات القادمة وتأمين الإستقرار في عموم البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان ونواب كركوك يناقشون توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان ونواب كركوك يناقشون توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).