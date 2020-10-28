الاقتصاد العراقي بين واقع الوهم وحقيقة الإنتاج

2020/10/28 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.سعد السعيدي

ينشغل العراقيون اليوم أكثر من أي وقت

مضى بمناقشة أمور حياتهم الملحة،

وشغلهم الشاغل لا سيما تلك الأمور

المتعلقة بالجوانب المعيشية التي باتت

تضغط سلبا بشكل غير مسبوق على قدرات

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