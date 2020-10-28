2020/10/28 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب

حسن كريم الكعبي، الأربعاء، ان قانون

مكافحة الجرائم الالكترونية وبعد

التعديلات الكبيرة سيكون القانون

الافضل عالميا بهذا الجانب وسيكون

المواطن العراقي هو المستفيد ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: قانون مكافحة الجرائم الالكترونية سيكون الأفضل عالمياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: قانون مكافحة الجرائم الالكترونية سيكون الأفضل عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).