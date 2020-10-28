2020/10/28 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد

العراقي بكرة القدم، الأربعاء، أن لجنة

الانضباط، اصدرت جملة من القرارات

الانضباطية.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، أن "لجنة الانضباط

في الهيئة ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية تصدر ثلاثة قرارات انضباطية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية تصدر ثلاثة قرارات انضباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).