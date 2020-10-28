المالية النيابية: الاقتراض لتامين الرواتب سيكون داخليا

2020/10/28 | 18:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان الاقتراض سيكون داخليا من المصارف الحكومية والبنك المركزي، عازية الامر الى وجود ديون خارجية على العراق وعدم تمكنه من الاقتراض.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال جوكر لـ/المعلومة/ اللجنة استضافت اليوم الكادر المتقدم بوزارة المالية من ضمنهم الوزير للاطلاع على تفاصيل مبلغ القرض وابواب الصرف الحقيقية لتلك الارقام المطلوبة”.

واضاف ان “بعد تعديلها سيمضي البرلمان بإقرار القانون الخاص بالقرض ولكن بقرض داخلي”، مشيرا الى ان “الاقرار سيسبقه الاستفهام من المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي امكانية الاقتراض وتامين تلك المبالغ من عدمه”.

واوضح جوكر ان “ العراق لا يستطيع الاقتراض الخارجي لوجود ديون عليه كبيرة مما سيدفعه الى الاقتراض الداخلي”.انتهى25و

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