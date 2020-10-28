إحصائيات : 44 مليونا و200 ألف عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم

2020/10/28 | 18:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -كشفت إحصائيات موقع “ورلد ميتر” المتخصص في الإحصاءات، عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المسجد 44 مليونا و200 ألف حول العالم، توفي منهم ما يزيد على مليون و171 ألفا، وقد تماثل للشفاء نحو 33 مليونا.



وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت حتى الحين ما يفوق 9 ملايين […]

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