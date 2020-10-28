صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 419 المسجلة اليوم

2020/10/28 | 18:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 419 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 169 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 419 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

169 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 13 حالة

قطاع النهروان 16 حالة

قطاع بغداد جديدة 29 حالة

قطاع البلديات الاول 12 حالة

قطاع البلديات الثاني 14 حالة

قطاع الصدر 25 حالة

قطاع الاعظمية 42 حالة

قطاع الشعب 18 حالة

– 250حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 67 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



حي طارق , الحميدية ,

الشعب 8 حالات محلة 317, 337,332 , 325, 345, 357 .316 .314 , 331

البلديات 9 حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 15 حالة محلة 505, 503, 506 , 508 , 502, 509, 504 ,المستنصرية

الامين 6 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743

بغداد جديدة 7حالات محلة 701 , 703 , 708.704

الزعفرانية 8 حالات محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,

الكرادة 21 حالة محلة 903, 905

, 302 , 310 , 314 , 311 ,

الاعظمية 8 حالات محلة, 314

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 5 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

. حي الزهراء6 حالات محلة , 757 , 759 , ,

حي النصر حالة واحدة , 773

الغدير حالة واحدة محلة 706

الحسينية 5 حالات محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات .





المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

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714 , 712, 719, 718,710 زيونة 28 حالة محلة 716,

الغدير 3 حالات

السيدية 3 حالات

الدورة 3 حالات محلة 834

شارع السعدون حالة واحدة محلة 101

الجادرية 5 حالات محلة 923, 911

الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321

المشتل 3 حالات محلة 771, 767, 751,

الصليخ 3 حالات محلة 304, 326,

الحرية 3 حالات , 417 , 418

حي القاهرة4 حالات محلة 311, 309, 313, 318

المدائن24 حالة محلة الوحدة, قرية الحرية .



الوردية

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 59869 توفي منهم 1351 للاسف فيما اكتسب الشفاء 53615 ومتبقي قيد العلاج 4903”.





ودعا الساعدي، المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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