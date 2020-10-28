صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 419 المسجلة اليوم

وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 419 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :
169 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
.
قطاع الرصافة 13 حالة
قطاع النهروان 16 حالة
قطاع بغداد جديدة 29 حالة
قطاع البلديات الاول 12 حالة
قطاع البلديات الثاني 14 حالة
قطاع الصدر 25 حالة
قطاع الاعظمية 42 حالة
قطاع الشعب 18 حالة
– 250حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 67 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .
قطاع 47 , قطاع 10, 521 .
565 .
قطاع 49 .
حي طارق , الحميدية ,
الشعب 8 حالات محلة 317, 337,332 , 325, 345, 357 .316 .314 , 331
البلديات 9 حالات محلة .
734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,
شارع فلسطين 15 حالة محلة 505, 503, 506 , 508 , 502, 509, 504 ,المستنصرية
الامين 6 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .
743
بغداد جديدة 7حالات محلة 701 , 703 , 708.704
الزعفرانية 8 حالات محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,
الكرادة 21 حالة محلة 903, 905
, 302 , 310 , 314 , 311 ,
الاعظمية 8 حالات محلة, 314
حي تونس 3 حالات محلة .
302 , 301 , 303
العبيدي 5 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769
. حي الزهراء6 حالات محلة , 757 , 759 , ,
حي النصر حالة واحدة , 773
الغدير حالة واحدة محلة 706
الحسينية 5 حالات محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات .
المعامل 3 حالات محلة 799 , 796
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714 , 712, 719, 718,710 زيونة 28 حالة محلة 716,
الغدير 3 حالات
السيدية 3 حالات
الدورة 3 حالات محلة 834
شارع السعدون حالة واحدة محلة 101
الجادرية 5 حالات محلة 923, 911
الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321
المشتل 3 حالات محلة 771, 767, 751,
الصليخ 3 حالات محلة 304, 326,
الحرية 3 حالات , 417 , 418
حي القاهرة4 حالات محلة 311, 309, 313, 318
المدائن24 حالة محلة الوحدة, قرية الحرية .
الوردية
واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 59869 توفي منهم 1351 للاسف فيما اكتسب الشفاء 53615 ومتبقي قيد العلاج 4903”.
ودعا الساعدي، المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.
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