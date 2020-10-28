منظمة الصحة: الأردن يشهد تسارعا بإصابات كورونا

2020/10/28 | 18:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /أظهرت بيانات التقرير الوبائي الأسبوعي العالمي لمنظمة الصحة العالمية للفترة من 18-25 للشهر الحالي ان الأردن أبلغ عن تسارع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19، ووصل إلى ذروة الحالات الجديدة المبلغ عنها يوميًا في الأيام السبعة الماضية.



كما أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي، وفقا للمنصة الإلكترونية لمنظمة الصحة العالمية المخصصة لمستجدات كوفيد-19، الأربعاء، أن البحرين سجلت […]

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