من سريلانكا.. بومبيو يندد بالصين ويصف الحزب الشيوعي بـ

2020/10/28 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، بالحكومة الشيوعية الصينية التي وصفها بأنها "مفترسة"، خلال رحلة تهدف لتعزيز العلاقات مع سريلانكا التي تلقت أخيرا استثمارات ضخمة ودعما دبلوماسيا من بكين.

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