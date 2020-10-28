كورونا “يقتحم” الرصافة بإصابات “مرتفعة”… سيلامس 60 الفاً خلال 24 ساعة

2020/10/28 | 18:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 419 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 169 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.وقال الساعدي، في بيان، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 419 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :– 169 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.



قطاع الرصافة 13 حالةقطاع النهروان 16 حالةقطاع بغداد جديدة 29 حالةقطاع البلديات الاول 12 حالةقطاع البلديات الثاني 14 حالةقطاع الصدر 25 حالةقطاع الاعظمية 42 حالةقطاع الشعب 18 حالة– 250حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية•مدينة الصدر 67 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



حي طارق , الحميدية ,الشعب 8 حالات محلة 317, 337,332 , 325, 345, 357 .316 .314 , 331البلديات 9 حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,شارع فلسطين 15 حالة محلة 505, 503, 506 , 508 , 502, 509, 504 ,المستنصريةالامين 6 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743بغداد جديدة 7حالات محلة 701 , 703 , 708.704الزعفرانية 8 حالات محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,الكرادة 21 حالة محلة 903, 905, 302 , 310 , 314 , 311 ,الاعظمية 8 حالات محلة, 314حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303العبيدي 5 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769.



حي الزهراء6 حالات محلة , 757 , 759 , ,حي النصر حالة واحدة , 773الغدير حالة واحدة محلة 706الحسينية 5 حالات محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات .المعامل 3 حالات محلة 799 , 796.



714 , 712, 719, 718,710 زيونة 28 حالة محلة 716,الغدير 3 حالاتالسيدية 3 حالاتالدورة 3 حالات محلة 834• شارع السعدون حالة واحدة محلة 101• الجادرية 5 حالات محلة 923, 911• الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321• المشتل 3 حالات محلة 771, 767, 751,• الصليخ 3 حالات محلة 304, 326,• الحرية 3 حالات , 417 , 418• حي القاهرة4 حالات محلة 311, 309, 313, 318المدائن24 حالة محلة الوحدة, قرية الحرية .



الورديةواضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 59869 توفي منهم 1351 للاسف فيما اكتسب الشفاء 53615 ومتبقي قيد العلاج 4903”.ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 520

الوفيات: 2

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