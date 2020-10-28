2020/10/28 | 18:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: اياد السامرائياستاءت فرنسا وسحبت سفيرها من تركيا لان اردوغان “اساء الادب”، واعتبر ان ماكرون مختل عقليا وبحاجة الى علاج!واصرت على تكرار الاساءة الى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم باعتبار أن ذلك يدخل في اطار حرية الراي!وهنا نسأل: الا يدخل قول اردوغان في باب حرية الراي ايضاً، وهل يمثل ماكرون شخصية مقدسة منزهة معصومة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاساءة الى الرسول الاكرم.. بين حرية الرأي والتطرف) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاساءة الى الرسول الاكرم.. بين حرية الرأي والتطرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).