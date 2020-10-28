وزير العمل: 43 مليار دينار مودعة لدى مصرف الرافدين لم تُسلم إلى مستحقيها

2020/10/28 | 18:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاربعاء، وجود 43 مليار دينار عراقي مودعة لدى مصرف الرافدين لم تسلم إلى مستحقيها. وقال الوزير في تصريح نشره موقع الوزارة، تابعها “النور نيوز”، إنه “هذا المبلغ لم يتسلمه مستحقوه من الإعانة الاجتماعية خلال الفترة الماضية، وستتم إعادته إلى صندوق الحماية الاجتماعية الذي سيعزز إيرادات …

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