2020/10/28 | 18:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كشفت وسائل إعلامية، أن الداعية عائض القرني قد تم نقله إلى مستشفى الحبيب بحي الريان بمدينة الرياض يوم 24 تشرين أول.



وأشارت إلى أن الفحوصات بينت إصابة “القرني” بالفيروس ، وقد تم نقله صباح اليوم الأربعاء إلى أحد المستشفيات الحكومية بالرياض بعد تطور حالته.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل الشيخ “عائض القرني” للمستشفى وكالة الصحافة المستقلة.

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