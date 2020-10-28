كارليس توسكيتس رئيسا مؤقتا لبرشلونة

2020/10/28 | 18:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية ، اليوم الاربعاء، أن كارليس توسكيتس تولى بالفعل رئاسة كرئيس للجنة الإدارة التي ستقود النادي حتى انتخابات الرئاسة، وذلك بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته الثلاثاء .

وكان توسكيتس مديرا في فترة سابقة، وظهر رجل الأعمال والاقتصادي الكتالوني في مناسبات عديدة كمرشح محتمل للرئاسة، على الرغم من أنه لم ينجح مطلقا في تنفيذ مشروعه الخاص “.

وستضم اللجنة إلى جوار توسكيتس خوان مانوير خمينيز، وسيعلن باقي الأعضاء الخمسة الذين يجب أن يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس الإدارة المستقيل واللجنة الاقتصادية واللجنة التأديبية “.

ووفقا للائحة برشلونة سيتم إجراء الانتخابات في وقت مبكر “.انتهى ٢٥

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