قائمة يوفنتوس لمباراة برشلونة.. استدعاء بونوتشي وغياب رونالدو

2020/10/28 | 18:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، أندريا بيرلو، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة اليوم، الأربعاء أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

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