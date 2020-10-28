فرنسا تحل جمعية (بركة سيتي) الإسلامية

2020/10/28 | 18:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عن حل جمعية “بركة سيتي” الإسلامية بقرار حكومي اليوم الأربعاء.



واعتبر الوزير عقب اجتماع الحكومة، أن هذه الجمعية “حرضت على الكراهية”، و”حافظت على علاقات داخل التيار الإسلامي الراديكالي”، وفق قوله.



وأكد المتحةدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال قرار حل الجمعية، وأضاف: “سنواصل هذا النضال ضد أعداء الديمقراطية”.

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