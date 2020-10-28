القبض على 20 متهما ومطلوباً بقضايا مختلفة في بغداد

2020/10/28 | 18:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

القت مفارز مكافحة الاجرام القبض على 20 متهماً ومطلوباً بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من بغداد.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “انه تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية والمتابعة المباشرة من قبل السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود تواصل مفارز مكافحة اجرام بغداد رصد الحالات المشتبه بها والقبض على السراق والحد من ارتكاب الجرائم حيث تمكن مكتب مكافحة اجرام المحمودية من القاء القبض على متهم قام بجريمة خطف وفق المادة ٤٢١ ق.ع،بينما استطاع مكتب مكافحة اجرام المنصور من القاء القبض على متهم قام بجريمة قتل وفق المادة ٤١١ ق.ع،وألقى مكتب مكافحة اجرام الشعب القبض على متهم ضبطت بحوزته مادة الكرستال المخدره وتم توقيفه وفق المادة ٣٢ مخدرات ق.ع.

واضاف البيان ان مفارز مكافحة اجرام بغداد نفذت ١٣ أمر قبض بحق متهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية وحقائب نسائية ومحلات تجارية وتزوير هويات وصكوك ومطلوبين ضمن أعمال مكاتب مكافحة اجرام الكاظمية والحرية والاعظمية والغزالية والكرادة وبغداد الجديدة والمدائن وباب الشيخ والزهور والخضراء وابو غريب وحي العامل وفق المواد ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ٢٣٨ ، ٢٩٢ ، ٢٨٩ ، ٢٩٨ ق.ع فضلا عن القاء القبض على ٤ متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام القدس والحبيبية وحسينية المعامل والتاجي وفق المادة ٤٤٦ ق.ع،وضبط ثلاثة عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات وأخرى تم تسليبها ضمن أعمال مكتب مكافحة اجرام النهروان و مكتبي مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة.

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