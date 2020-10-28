الكشف عن ميزة جديدة في هاتف “آيفون 13

2020/10/28 | 18:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

سيكون الهاتف الجديد من “آيفون” والمقرر طرحه في العام المقبل مميزا عن الهواتف السابقة بميزة جديدة تتعلق بسعة التخزين.

وقد يحصل “آيفون 13″، الذي سيصدر في العام المقبل، على سعة تخزين داخلية أكبر، بحسب ما أعلن المدون الشهير، جون بروسر.

ويتمتع الجيل الحالي من “آيفون”، بسعة تخزين قصوى تبلغ 512 غيغابايت، ويتوفر فقط في إصدارات Pro ، في حين أن الطرازين 12 و 12 mini بهما 256 غيغابايت فقط ، والإصدارات الأساسية مجهزة بـ 64 غيغابايت.

يتمتع “آيفون 13” بإمكانية تزويده بمحرك أقراص 1 تيرابايت، الأمر الذي يدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K (7680 × 4320 بكسل) حيث تتطلب المقاطع بهذه الدقة مساحة كبيرة من الذاكرة الداخلية.

ومع ذلك، فإن إصدار الهاتف الذكي من “آبل” مع محرك الأقراص هذا سيكون مكلفا.



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